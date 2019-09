Streiks bei der Postbank voraussichtlich ab Mitte Oktober

Frankfurt/Berlin (dpa) – Der Postbank drohen ab Mitte Oktober unbefristete Streiks. Die Urabstimmung über den Arbeitskampf laufe voraussichtlich bis zur zweiten Oktoberwoche, unmittelbar danach will die Gewerkschaft Verdi beginnen. In der Zwischenzeit soll es weitere Warnstreikaktionen geben. Verdi hatte die Tarifverhandlungen mit der Konzernmutter Deutsche Bank am Dienstag für gescheitert erklärt. Die Arbeitgeber der DB Privat- und Firmenkundenbank AG hätten in der dritten Runde ein „inakzeptables Angebot“ vorgelegt.