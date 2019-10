Leipzig

Steinmeier: 9. Oktober großer Tag für deutsche Geschichte

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den 9. Oktober als großen Tag für die deutsche Geschichte gewürdigt. An dem Tag im Jahr 1989 hatten mindestens 70 000 Menschen in Leipzig gegen das SED-Regime demonstriert – er gilt als Durchbruch der friedlichen Revolution in der DDR. „Ich bin mir sicher, es würde unserem Land gut tun, wenn wir das vielfältige Erbe der friedlichen Revolution fürs Heute nutzen“, sagte Steinmeier bei einem Festakt im Leipziger Gewandhaus. Er rief die Politik auf, für gute Lebensverhältnisse zu sorgen. Der Umbruch habe die Menschen im Osten ungleich härter als im Westen getroffen.