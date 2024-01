Teheran

Staatsmedien: Mindestens 70 Tote bei Explosionen im Iran

Nach zwei verheerenden Explosionen am Todestag des mächtigen iranischen Generals Ghassem Soleimani in dessen Heimatstadt Kerman ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 73 gestiegen. Zudem seien mehr als 170 Menschen verletzt worden, berichteten Staatsmedien am Mittwoch unter Berufung auf den nationalen Rettungsdienst.