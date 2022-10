Hannover

SPD und Grüne: Koalitionsverhandlungen in Niedersachsen erfolgreich

Niedersachsens SPD und Grüne haben die Koalitionsverhandlungen zu einem erfolgreichen Ende geführt. Der Koalitionsvertrag soll am Dienstag präsentiert werden, wie beide Parteien am Montag in Hannover mitteilten. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) strebt seine dritte Amtszeit an.