Berlin

SPD auf niedrigstem Stand in Insa-Trend

Die SPD liegt in einer aktuellen Umfrage auf dem tiefsten jemals in dieser Erhebung gemessenen Stand. Im Insa-Meinungstrend für die „Bild“-Zeitung kommt sie nur noch auf 11,5 Prozent – und verlor damit einen Punkt. CDU/CSU legen dagegen einen halben Punkt zu und kommen auf 27,5 Prozent. Auch die AfD gewinnt einen halben Punkt auf 15 Prozent. Die Grünen verlieren einen Prozentpunkt und kommen auf 23,5, Linke und FDP ohne Veränderung auf jeweils 9 Prozent. In anderen Umfragen der vergangenen Tage lag die SPD jeweils bei 13 Prozent.