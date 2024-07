München

Fußball-Europameisterschaft

Spanien nach Sieg gegen Frankreich im EM-Finale

Von dpa

Spanien hat das Endspiel der Fußball-EM in Deutschland erreicht. Der dreimalige Europameister gewann am Dienstag in München gegen Frankreich mit 2:1 (2:1) und trifft am Sonntag auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen den Niederlanden und England.