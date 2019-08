Madrid

Spanien bietet „Open Arms“ sicheren Hafen an

Nach zweieinhalb Wochen auf See hat Spanien dem Rettungsschiff „Open Arms“ offiziell Algeciras in Andalusien als sicheren Hafen angeboten. „Ich habe veranlasst, dass der Hafen von Algeciras für den Empfang der #OpenArms aktiviert werden soll“, twitterte der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez. Spanien handele immer in humanitären Notfällen. Nachdem 27 unbegleitete Minderjährige auf der italienischen Insel Lampedusa von Bord durften, harren noch 107 Migranten auf dem Schiff aus. Augenzeugen schildern die Situation an Bord als angespannt.