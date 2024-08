Karlsruhe

Anschlag auf Stadtfest

Solingen-Ermittlungen wegen Verdachts auf IS-Mitgliedschaft

Von dpa

Nach der Messerattacke von Solingen mit drei Toten ermittelt die Bundesanwaltschaft auch wegen Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gegen den Tatverdächtigen. Das teilte eine Sprecherin der obersten deutschen Anklagebehörde der Deutschen Presse-Agentur in Karlsruhe mit.