Archivierter Artikel vom 12.01.2020, 21:20 Uhr

München

Siemens hält an Zulieferung für Kohlebergwerk in Australien fest

Der Industriekonzern Siemens hält trotz Protesten von Klimaschützern an einer wichtigen Zulieferung für ein umstrittenes Kohlebergwerk in Australien fest. Das teilte Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser am Sonntagabend auf Twitter mit.