Berlin

Sicherheit an Bahnhöfen – Seehofer trifft Bahn-Vertreter

Gut sechs Wochen nach der tödlichen Attacke auf ein Kind am Frankfurter Hauptbahnhof will Bundesinnenminister Horst Seehofer heute mit der Bahn über mehr Sicherheit beraten. Die dpa erfuhr aus Regierungskreisen, dass das Treffen für 13.30 Uhr im Innenministerium geplant ist. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland drängt Seehofer auf umfassende Maßnahmen für mehr Sicherheit an Bahnhöfen.