Potsdam

Senftleben ist Spitzenkandidat der CDU-Brandenburg

Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben ist zum Spitzenkandidaten seiner Partei für die Landtagswahl gewählt worden. Nach Angaben der Landes-CDU erhielt er bei einem Parteitag in Potsdam 73,2 Prozent der Stimmen. Zuvor schwor Senftleben seine Parteifreunde mit einer kämpferischen Rede auf einen Sieg bei der Landtagswahl ein. Er machte deutlich, dass er den amtierenden Ministerpräsidenten Dietmar Woidke von der SPD ablösen wolle. In Brandenburg wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt.