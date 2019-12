Washington

Senatorin Harris steigt aus US-Präsidentschaftsrennen aus

Die demokratische Senatorin Kamala Harris ist aus dem Präsidentschaftsrennen ihrer Partei ausgestiegen. Per Tweet und E-Mail an ihre Unterstützer teilte Harris mit, dass sie ihre Wahlkampagne beende. Sie habe nicht die ausreichenden finanziellen Ressourcen, um ihre Kampagne fortzusetzen. Harris war aussichtsreich gestartet, zuletzt in Umfragen aber immer weiter zurückgefallen. Noch immer bemühen sich mehr als ein Dutzend Demokraten um die Präsidentschaftskandidatur ihrer Partei, um bei der Wahl im kommenden Jahr Amtsinhaber Donald Trump herauszufordern.