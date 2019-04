Düsseldorf

SEK-Einsatz in Düsseldorf – Frau verschanzt sich in Wohnung

Düsseldorf (dpa). Ein Spezialeinsatzkommando ist in Düsseldorf im Einsatz, weil sich eine Frau in ihrer Wohnung verschanzt hat. Sie soll zuvor einen Gerichtsvollzieher angegriffen haben. Es wurden laut Polizei auch Schüsse gehört, die von einer Gaspistole stammen könnten. Medienberichte, wonach sie den Mann mit Säure attackiert hat, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht bestätigen. Die Frau sei noch in der Wohnung und man habe eine „statische Lage“, sagte der Sprecher. Man stehe mit der Frau in Kontakt.