Berlin

Seehofer: Zahl der Rechtsextremen auf neuem Höchststand

Der Verfassungsschutz geht von 24 100 Rechtsextremisten in Deutschland aus, 100 mehr als noch im Vorjahr. Das sei „ein neuer Höchststand“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer in Berlin bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes für das Jahr 2018. 12 700 Rechtsextreme, also mehr als die Hälfte von ihnen, gelten dem Bericht zufolge als „gewaltorientiert“. Im linksextremistischen Spektrum registrierte die Behörde 32 000 Personen. 9000 von ihnen bezeichnet der Verfassungsschutz als gewaltorientiert. Außerdem wurden in Deutschland 26 560 Islamisten gezählt.