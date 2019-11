Jakarta

Schweres Erdbeben und Tsunamiwarnung auf den Molukken

Ein schweres Erdbeben hat die Molukken in Indonesien erschüttert. Die amerikanische Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 7,1 an. Demnach ereignete sich das Beben mit einem Epizentrum etwa 140 Kilometer nordwestlich von Ternate in der Provinz Nordmolukken. Danach gab es mehrere Nachbeben in der Region um die Stärke 5, wie es von der USGS hieß. Die Insel Ternate mit dem gleichnamigen Hauptort liegt vor der Westküste von Halmahera, der größten Insel der Molukken. Die Behörden sprachen eine Tsunamiwarnung aus, die jedoch nach mehr als zwei Stunden wieder aufgehoben wurde.