Berlin

Scholz: Hausbesitzer müssen wohl mehr Grundsteuer zahlen

Finanzminister Olaf Scholz kann nicht ausschließen, dass einige Hausbesitzer und Mieter künftig mehr Grundsteuer zahlen müssen als bisher. Die nötige Steuerreform solle zwar nicht dazu genutzt werden, die Einnahmen der Kommunen zu steigern, sagte Scholz. Wer aber in einem Haus wohne, das derzeit unterbewertet sei, müsse voraussichtlich mehr zahlen. Ziel sei, dass es nicht zu einer Erhöhung des Grundsteueraufkommens in Deutschland komme. Das gelte aber unter dem Strich und nicht für jeden einzelnen Bürger, so Scholz.