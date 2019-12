Suhl

Schlagersänger Mross macht Partnerin Heiratsantrag im TV

Schlagersänger Stefan Mross hat seiner Partnerin, der Sängerin Anna-Carina Woitschack, in einer Fernsehshow einen Heiratsantrag gemacht. Am Abend wandte sich der 44-Jährige in der ARD-Sendung „Adventsfest der 100 000 Lichter“ nach einem gemeinsamen Duett an sie. „Meine liebe Anna, mein Engelchen, ich möchte dich fragen“, sagte Mross und kniete nieder. „Willst du meine Frau werden?“ Die 27 Jahre alte Woitschack antwortete unter Tränen: „Ja, ja, will ich!“, bevor sich die beiden in die Arme fielen.