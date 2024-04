Berlin

Schauspielerin Vera Tschechowa mit 83 Jahren gestorben

Von dpa

Die Schauspielerin und Regisseurin Vera Tschechowa ist tot. Sie starb am Mittwoch nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren in Berlin, wie die Agentur Ute Nicolai am Donnerstag unter Berufung auf die Familie mitteilte.