Genf

Sängerin Caterina Valente ist tot

Von dpa

Die aus den 50er und 60er Jahren berühmte Sängerin Caterina Valente («Ganz Paris träumt von der Liebe») ist tot. Sie sei im Alter von 93 Jahren friedlich in ihrem Haus in Lugano in der Schweiz gestorben, sagte ihr Pressesprecher Günther Huber der Deutschen Presse-Agentur.