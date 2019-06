Moskau

Russland: Kremlkritiker Nawalny aus Gewahrsam entlassen

Kremlkritiker Alexej Nawalny ist nach seiner Festnahme bei einer Solidaritätskundgebung für den russischen Enthüllungsjournalisten Iwan Golunow in Moskau wieder auf freien Fuß. Das teilte er auf Twitter mit. Er hoffe, der Rest der Festgenommenen werde ebenfalls freigelassen, schrieb er weiter. Hunderte Menschen waren bei Protesten in Moskau festgesetzt worden. Viele von ihnen konnten dem Bürgerrechtsportal „OWD-Info“ zufolge noch am Abend wieder nach Hause gehen. Golunow hatte zuvor noch vor ungenehmigten Protesten gewarnt.