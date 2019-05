Bielefeld

Rückschlag im Aufstiegskampf: Paderborn verliert

Die Aufstiegshoffnungen des SC Paderborn in der 2. Bundesliga haben einen Dämpfer erhalten. Das Team von Trainer Steffen Baumgart verlor am Abend bei Arminia Bielefeld mit 0:2 und könnte von der Konkurrenz am 32. Spieltag von den Aufstiegsrängen verdrängt werden. Paderborn bleibt zwar vorerst Tabellenzweiter, aber die Verfolger Union Berlin und Hamburger SV spielen noch am Wochenende. Dynamo Dresden hat im Kampf gegen den Abstieg den vorentscheidenden Sieg bejubelt und den FC St. Pauli zu Hause 2:1 besiegt.