Berlin

Rückgabe erster Benin-Bronzen im Jahr 2022

Deutsche Museen sollen im nächsten Jahr erste Kunstschätze der als Raubgut geltenden Benin-Bronzen an Nigeria zurückgegeben. Darauf verständigte sich am Donnerstag nach dpa-Informationen aus Teilnehmerkreisen eine Runde von Museumsexperten und politisch Verantwortlichen in einer Online-Schalte mit Berlin.