Beirut

Rotes Kreuz: Hunderte Verletzte bei Explosion in Beirut

Bei der schweren Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut sind am Dienstag Hunderte Menschen verletzt worden. Das sagte der Generalsekretär des libanesischen Roten Kreuzes, Georges Kettaneh, der Deutschen Presse-Agentur am Abend. Eine genaue Zahl könne er aber noch nicht nennen – auch über mögliche Todesopfer gab es zunächst keine offiziellen Angaben.