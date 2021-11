Dortmund

Rock'n'Roll-Musiker Ted Herold ist tot

Der deutsche Rock'n'Roll-Musiker Ted Herold ist am Samstagabend bei einem Wohnungsbrand in Dortmund ums Leben gekommen. Das bestätigte am Sonntag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dortmund. Herold wurde 79 Jahre alt. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.