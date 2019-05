München

Ribéry lässt Zukunft nach Bayern offen – Abschiedsspiel

München (dpa). Fußball-Profi Franck Ribéry hat offen gelassen, wie es nach dem verkündeten Abschied vom FC Bayern München für ihn im Sommer weitergeht. „Ich habe noch keinen richtigen Plan für die nächste Saison. Ich weiß nicht, was ich mache und wo ich hingehe, um Fußball zu spielen“, sagte der 36-Jährige in einem Video auf der Internetseite des deutschen Rekordmeisters. Er wolle aber weiterspielen. Der FC Bayern kündigte das geplante Abschiedsspiel für Ribéry und Arjen Robben, der seine Zukunft als Fußball-Profi ebenfalls offen lässt, für das Jahr 2020 an.