Hamburg

Razzien in Hamburger Shisha-Bars

In Hamburg haben Zoll und Polizei am Abend in einer großangelegten Aktion Shisha-Bars kontrolliert. Es gehe in erster Linie darum, ob in den Bars mit unversteuertem Tabak gehandelt werde, sagte eine Sprecherin des Hauptzollamts Hamburg. Knapp 400 Mann waren im Einsatz. Der Zoll wurde unterstützt von Polizei, Finanzbehörde, Gewerbeamt und Feuerwehr. Wie viele Shisha-Bars kontrolliert wurden, ist noch unklar. Es habe erste Zuwiderhandlungen in Bezug auf das Steuerrecht gegeben, sagte die Zoll-Sprecherin.