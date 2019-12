Kourou

Raketenstart fehlgeschlagen – „Cheops“-Mission verschoben

Der Start der „Cheops“-Mission zur Erkundung von Exoplaneten ist verschoben worden. Die Sojus-Fregat-Rakete startete am Morgen nicht wie vorgesehen vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana, wie der Betreiber Arianespace mitteilte. Grund für den Abbruch des Raketenstarts sei ein Softwareproblem, berichtete die Schweizer Nachrichtenagentur SDA. Der „Cheops“-Satellit, die weiteren Satelliten und die Rakete seien in Sicherheit, so der Betreiber.