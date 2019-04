Hallenberg

Quadfahrer verunglückt tödlich im Wald

Bei einer Fahrt durch den Wald ist ein Quadfahrer im Sauerland tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war der 44-Jährige mit seiner 43 Jahre alten Beifahrerin in Hallenberg einen Waldweg entlanggefahren. In einer scharfen Kurve kam er vom Weg ab und überschlug sich in der Böschung. Der Mann starb noch am Unfallort. Die Beifahrerin wurde schwer verletzt in einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.