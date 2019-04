Wallops Island

Privater Raumfrachter „Cygnus“ an ISS angedockt

Der private Raumfrachter „Cygnus“ hat zwei Minuten früher als geplant erfolgreich an die Internationale Raumstation ISS angedockt. Das bestätigte die US-Raumfahrtbehörde Nasa auf Twitter. Der unbemannte Frachter war am Mittwoch mit rund 3500 Kilogramm Material an Bord vom US-Bundesstaat Virginia aus zur ISS gestartet. Der Frachter hat Material für wissenschaftliche Experimente geladen. „Cygnus“ soll bis Ende Juli mit der ISS verbunden bleiben.