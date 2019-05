London

Prinz Charles in Deutschland – jetzt vierfacher Großvater

Der kleine Sohn von Prinz Harry und seiner Frau Meghan wird vermutlich morgen der Öffentlichkeit vorgestellt. Das berichtete der stolze Vater wenige Stunden nach der Geburt seines ersten Kindes. Gleichzeitig wird Harrys Vater, Prinz Charles heute in Berlin erwartet. Gemeinsam mit seiner Frau Camilla startet er eine Deutschlandreise. Das Baby von Harry und Meghan steht an siebter Stelle in der Thronfolge – direkt nach seinem Vater. Welchen Namen das Baby bekommen wird, ist noch nicht bekannt. In Wettbüros wurde am häufigsten auf Arthur, Philip, Albert, Alexander und James getippt.