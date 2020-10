Nizza

Polizeikreise: Drei Tote und sechs Verletzte bei Messerattacke

Bei der blutigen Messerattacke in Nizza sind nach einer vorläufigen Bilanz drei Menschen getötet und sechs weitere verletzt worden. Das bestätigten Polizeikreise der Deutschen Presse-Agentur in Paris am Donnerstag auf Anfrage.