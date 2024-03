Berlin

Polizei durchsucht bei RAF-Fahndung Räume in Berlin

Von dpa

Im Zusammenhang mit der Fahndung nach den beiden flüchtigen Ex-RAF-Terroristen hat die Polizei am Sonntagmorgen Räume in Berlin-Friedrichshain durchsucht. Das sagte eine Pressesprecherin des federführenden Landeskriminalamts Niedersachsen in Berlin.