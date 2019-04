Madrid

Parlamenstwahl in Spanien

In Spanien wird heute ein neues Parlament gewählt. In Umfragen liegt die „Sozialistische Arbeiterpartei“ von Ministerpräsident Pedro Sánchez vorne, sie wird aber wohl nicht auf eine regierungsfähige Mehrheit kommen. Deshalb droht – wie bereits 2016 – eine Blockade. Damals war das Land fast ein Jahr lang ohne reguläre Regierung geblieben. Sollten dagegen die konservativen Kräfte mit der Volkspartei PP an der Spitze eine mehrheitsfähige Koalition bilden können, könnte mit der Newcomer-Partei Vox erstmals seit Jahrzehnten wieder eine Rechtsaußen-Partei mitregieren.