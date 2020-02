Archivierter Artikel vom 06.01.2020, 04:50 Uhr

Los Angeles

„Once Upon a Time in Hollywood“ holt Globe als beste Filmkomödie

Die Komödie „Once Upon a Time in Hollywood“ von Regisseur Quentin Tarantino hat den Golden Globe als beste Filmkomödie gewonnen. Das gab der Verband der Auslandspresse in der Nacht zum Montag in Beverly Hills bekannt.