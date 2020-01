Düsseldorf

Offenbar Gasaustritt am Flughafen – 40 Mitarbeiter verletzt

Am Düsseldorfer Flughafen haben am Nachmittag rund 40 Mitarbeiter über Augen- und Atemwegsreizungen geklagt. „Die Mitarbeiter sind vor Ort durch Einsatzkräfte behandelt worden, es musste aber niemand ins Krankenhaus“, sagte ein Flughafensprecher. Nach Polizeiangaben hatten sich die betroffenen Mitarbeiter im „Reisemarkt“ aufgehalten, einer Zwischenebene im Flughafengebäude. Der betroffene Bereich wurde geräumt. Durch Messungen sei aktuell kein Stoff in der Luft nachzuweisen, die Ermittlungen dauerten an.