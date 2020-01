München

Öffentliche Trauerfeier für „Rosenheim-Cop“ Hannesschläger

Freunde, Fans und Kollegen können sich bei einer öffentlichen Trauerfeier in München von dem „Rosenheim-Cop“-Schauspieler Joseph Hannesschläger verabschieden. Er habe sich das gewünscht, teilte die PR-Agentur Presse Partner mit. Die Feier soll am Montag auf dem Ostfriedhof in München stattfinden, Reden halten werden der ehemalige Münchner Oberbürgermeister Christian Ude sowie die Schauspieler Max Müller und Alexander Duda. Müller und Duda gehören zum Ensemble der ZDF-Serie „Die Rosenheim-Cops“.