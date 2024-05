Den Haag

Niederlande: Einigung über rechte Koalition mit Populist Wilders

Von dpa

Knapp sechs Monate nach der Parlamentswahl in den Niederlanden haben sich der radikal-rechte Populist Geert Wilders und drei weitere rechte Parteien auf eine neue Koalition geeinigt. Das teilte Wilders am Mittwoch in Den Haag mit.