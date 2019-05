New York

New Yorks Broadway meldet erneut Rekordsaison

Die Theater am Broadway in New York haben wieder eine Rekordsaison verbucht. Zwischen Mai 2018 und Mai 2019 haben rund 14,8 Millionen Menschen ein Stück besucht. Das brachte den Theatern Einnahmen von 1,8 Milliarden Dollar – ebenfalls Rekord. In der Saison vorher brachten rund 13,8 Millionen Zuschauer Einnahmen von rund 1,7 Milliarden Dollar. Als Hintergrund für den Broadway-Boom gelten unter anderem der ebenfalls boomende Tourismus in New York. Besonders beliebt war unter anderem das Musical „Hamilton“.