Brüssel

Nato-Russland-Rat berät über INF-Vertrag und Ukraine

Vertreter der Nato und Russlands sprechen heute in Brüssel über das drohende Aus des INF-Vertrags zum Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen. Auch der Konflikt in der Ukraine werde Thema sein, hieß es aus Nato-Kreisen. Es ist das zweite Treffen des Nato-Russland-Rats in diesem Jahr. Die USA hatten den einst mit Russland geschlossenen INF-Vertrag Anfang Februar mit Rückendeckung der Nato-Partner gekündigt und diesen Schritt damit begründet, dass Russland das Abkommen seit Jahren mit dem Mittelstreckensystem SSC-8 verletze.