Peking

Nach Dopingvergehen: Walijewa Olympia-Vierte im Eiskunstlauf

Nach dem tagelangen Wirbel um ihr Dopingvergehen hat die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa im olympischen Damen-Einzel Platz vier belegt. Die 15-Jährige konnte am Donnerstag in Peking in der Kür ihre Führung aus dem Kurzprogramm nicht verteidigen.