Bremen

Miri klagt gegen negativen Asylbescheid – Eilantrag gestellt

Der Anwalt des in Abschiebehaft sitzenden libanesischen Clan-Mitglieds Ibrahim Miri hat einen Eilantrag und eine Klage gegen den negativen Asylbescheid für seinen Mandanten eingereicht. Die Dokumente seien am vergangenen Freitag fristgerecht abgegeben worden, teilte das Bremer Verwaltungsgericht mit. Das Gericht soll Eilanträge binnen einer Woche entscheiden, kann diese Zeit aber verlängern. Miris Anwalt will erreichen, dass sein Mandant während des laufenden Klageverfahrens nicht abgeschoben werden darf.