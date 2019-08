Berlin

Ministerin Schulze kritisiert E-Tretroller-Flut in Berlin

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat die große Zahl von E-Tretrollern – Mietrollern mit Elektroantrieb – in Berlin kritisiert. „Ja, ich finde sie hier in der Stadt auch total nervig“, sagte Schulze beim Tag der offenen Tür der Bundespressekonferenz in Berlin. Auf die Frage einer Studentin, welche Rolle der Klimaschutz in ihrem persönlichen Alltag spiele, sagte die Ministerin, sie fahre sehr viel Rad, esse seit vielen Jahren kein Fleisch und nutze beim Einkaufen keine Plastiktüten. Sie könne sich zudem gar nicht vorstellen, mit dem Flugzeug in den Urlaub zu reisen.