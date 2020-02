Archivierter Artikel vom 07.01.2020, 11:40 Uhr

Mindestens 30 Tote bei Massenpanik bei Soleimani-Trauerzug

Teheran (dpa) — Beim Trauerzug für den iranischen General Ghassem Soleimani in Kerman ist es am Dienstag zu einer Massenpanik gekommen. Dabei kamen nach amtlichen Angaben iranischer Behörden mindestens 30 Menschen ums Leben, Dutzende seien verletzt worden. Die Opferzahl könnte noch steigen, so die Behörden nach Angaben des staatlichen Fernsehens.