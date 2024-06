Frankfurt/Main

Metall will Lohnplus von 7 Prozent in Metall- und Elektroindustrie

Von dpa

In der Tarifrunde für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten der deutschen Metall- und Elektroindustrie will die IG Metall 7 Prozent mehr Geld fordern. Eine entsprechende Empfehlung beschloss der Gewerkschaftsvorstand am Montag, wie IG Metall in Frankfurt mitteilte.