Berlin

Merkel: Weitere Verschärfungen erscheinen derzeit nicht nötig

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht nach den neuesten Infektionszahlen in der Corona-Krise „Anlass zu vorsichtiger Hoffnung. „Der Anstieg flacht sich leicht ab“, sagte Merkel am Donnerstag in Berlin. Weitere Verschärfungen seien derzeit nicht nötig.