Münster

Mehrere Tausend Frauen beteiligen sich an „Maria 2.0“

Münster (dpa). Bundesweit haben sich mehrere Tausend Frauen am Kirchenstreik „Maria 2.0“ beteiligt. Das ergab eine Umfrage der dpa in den deutschen Bistümern. Der Schwerpunkt der Proteste in dieser Woche liegt dabei auf Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Während im Bistum Münster allein an 30 Orten Frauen in den Streik traten, gab es in anderen Bistümern nur vereinzelte Aktionen. Exakte Zahlen liegen den Initiatoren nicht vor, weil die Streikwoche nicht zentral organisiert wird.