Wuppertal

Mehrere Schüler in Wuppertal verletzt – Verdächtiger festgenommen

In Wuppertal sind an einer Schule mehrere Schüler verletzt worden. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher in Düsseldorf. Die Polizei sei mit starken Kräften vor Ort.