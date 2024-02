Washington/Kansas City

Medien: Ein Toter nach Schüssen bei Parade der Kansas City Chiefs

Mindestens ein Mensch ist nach Schüssen am Rande einer Parade zu Ehren der Footballmannschaft Kansas City Chiefs ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere Menschen seien bei dem Vorfall am Mittwoch in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri verletzt worden, berichteten unter anderem die US-Sender ABC um MSNBC unter Berufung auf die Feuerwehr.