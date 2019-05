London

May verteidigt Brexit-Pläne im britischen Parlament

Die britische Premierministerin Theresa May hat ihre jüngsten Pläne für den EU-Austritt im britischen Parlament verteidigt. „Wir müssen den Brexit durchziehen“, sagte May. Hintergrund sind immer lauter werdende Rücktrittsforderungen, auch aus den eigenen Reihen. May will ihren bereits drei Mal vom Parlament abgelehnten Brexit-Deal den Abgeordneten Anfang Juni im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens ein viertes Mal vorlegen. Dafür kündigte sie Zugeständnisse an die Opposition und die Brexit-Hardliner an. Doch die Reaktionen auf ihre Vorschläge fielen vernichtend aus.