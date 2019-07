Council Bluffs

Mann nach zehn Jahren tot in verlassenem Laden gefunden

In einem leerstehenden Supermarkt in den USA ist die Leiche eines früheren Mitarbeiters gefunden worden – rund zehn Jahre nach dessen Verschwinden. Die Polizei in Council Bluffs im US-Bundesstaat Iowa teilte mit, bereits Ende Januar sei in dem verlassenen Laden beim Ausräumen ein toter Mensch hinter einem der Kühlschränke entdeckt worden. Die Leiche musste dort länger gelegen haben. Erst seit wenigen Tagen sei klar, wer der Tote sei: Es handele sich demnach um einen ehemaligen Mitarbeiter des Supermarkts, der Ende November 2009 als vermisst gemeldet worden war.